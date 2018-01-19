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С 1 января 2018 года средствами маткапитала можно оплачивать детский сад

Новости
С 1 января 2018 года средствами маткапитала можно оплачивать детский сад

С 1 января 2018 года средствами материнского капитала можно оплачивать дошкольное образование детей, не дожидаясь пока ребенку, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал, исполнится три года.

Это изменение актуально для тех семей, где старший ребенок ходит в детский сад, поскольку материнский капитал можно направлять на образование всех детей в семье.

Изменены и требования к статусу дошкольной организации, куда будут направляться средства. Как и прежде, она должна находиться на территории Российской Федерации и иметь лицензию на оказание образовательных услуг, а государственная аккредитация учебным программам больше не требуется и само учреждение может не иметь статуса образовательного. Это значительно расширяет круг организаций, где дети могут получить дополнительное образование.

Кроме того, сама программа материнского (семейного) капитала продлена до 31 декабря 2021 года. Получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Подать заявление о распоряжении средствами МСК можно в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг.

Размер материнского (семейного) капитала в 2018 году составляет 453026 рублей.