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Продажи электронных билетов на поезда дальнего следования в 2017 году на Приволжской магистрали выросли на 21,8%

Новости
Продажи электронных билетов на поезда дальнего следования в 2017 году на Приволжской магистрали выросли на 21,8%

В 2017 году Приволжским филиалом «Федеральной пассажирской компании» через сайт ОАО «РЖД» продано более 1,3 млн электронных билетов на поезда дальнего следования.

Это на 21,8% больше, чем в 2016 году. Электронной регистрацией воспользовались около 895 тыс. человек (+27,5%). Эта услуга позволяет сэкономить время на оформление проездного документа в билетной кассе.

В настоящее время для удобства пассажиров разработана новая, упрощенная форма покупки, благодаря которой приобрести билет можно в три «визуальных шага» (в старой версии – семь шагов). Оформить проездные документы можно также с помощью сервиса по оплате билетов с использованием технологии оплаты электронными деньгами.

Кроме того, активным спросом пользуется мобильное приложение «РЖД Пассажирам» по продаже билетов на поезд. Оно доступно для бесплатного скачивания владельцам смартфонов на платформе Android, iOS и Windows Mobile.

По-прежнему популярны у пассажиров Приволжской магистрали транзакционные терминалы. В прошлом году с помощью ТТС (транзакционные терминалы самообслуживания) оформлено 27,8 тыс. проездных документов (+12,8% к 2016 году).

Напомним, с помощью ТТС пассажир имеет возможность в режиме реального времени приобрести проездной документ на поезд дальнего следования, оплатив проезд банковской картой. При этом он получает два документа – билет установленного образца и чек, подтверждающий факт списания средств с банковской карты.

Более подробную информацию можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (Правила покупки электронных билетов), а также позвонив по телефону Единого информационного сервисного центра ОАО «РЖД» (ЕИСЦ): 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).