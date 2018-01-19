Не более 6,5% годовых будет составлять ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса

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"Субсидии банкам предоставят при условии, что конечная ставка для субъектов МСП будет не выше 6,5% годовых. Государство при этом возместит еще 3,5% годовых по кредитам для малых предпринимателей и 3,1% — для средних. Срок льготного кредита на инвестиционные цели должен составлять не более 10 лет, а на пополнение оборотных средств — не более трех лет.Чтобы получить право на субсидии, российский банк должен иметь опыт кредитования субъектов МСП в течение последних трех календарных лет, соблюдать нормативы ЦБ, не иметь задолженностей по налогам и по возврату субсидий и не получать средства из федерального бюджета на основании других нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на аналогичные цели", - сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития.