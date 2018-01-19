Центральная городская библиотека приглашает на "Зимние святки"
21 января в 15.00 литературно-музыкальная гостиная «У нас в гостях» Центральной городской библиотеки приглашает на фольклорный праздник «Зимние святки».
В программе принимают участие Лауреат IV Всероссийского конкурса «Святая Русь» ансамбль народной песни «Благодать» (художественный руководитель – кандидат искусствоведения, профессор Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова Ирина Егорова) и студенты Саратовской консерватории.
Гостей вечера познакомят с традициями замечательного праздника и русскими народными обрядовыми песнями.
Приглашаем всех желающих. Вход свободный.
Ул. Зарубина, 158/162. Тел.: 29-00-35.