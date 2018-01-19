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Саратовская филармония выдвинула на участие в областном фестивале "Золотой Арлекин" два спектакля

Новости
Саратовская филармония выдвинула на участие в областном фестивале "Золотой Арлекин" два спектакля

В начале 2018 года состоится IX областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин».

Саратовская филармония представит два спектакля – «Окрыленный мечтой» эстрадного театра для детей «Арт-ревю» и «Насеком-off-шоу» театра «Куклы Папы Карло». Просмотр спектаклей состоится 13 февраля: камерный зал, 12.00 «Окрыленный мечтой» ; театральный зал, 13.30 «Насеком-off-шоу».

По итогам участия в VII областном театральном фестивале «Золотой Арлекин» художественный руководитель эстрадного театра для детей «Арт-ревю» заслуженный артист России Роман Брант удостоен звания лауреата в номинации «Эпизод» за роль Украинца, Рассказчика и Скомороха в спектакле «Сказки, рассказанные под стук колес» (С. Маршак, Р. Сэф). Саратовская филармония награждена Дипломом лауреата и специальным призом жюри «За эстетическое воспитание детской аудитории».

Подведение итогов IX областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» традиционно планируется в марте 2018 года.