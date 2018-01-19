В Саратове состоится олимпиада по русскому языку
18 января ученики школ области принимают участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.
Планируется, что участниками олимпиады всего станут 109 школьников.
Олимпиада проходит на базе гимназии № 4 города Саратова (ул. Вознесенская, 5). Оценивать ребят будут преподаватели Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
Попробовать свои силы в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников могут участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое количество баллов, а также школьники, которые стали победителями и призёрами регионального этапа в прошлом учебном году.