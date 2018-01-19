С 1 мая 2018 года МРОТ будет доведен до 100-процентного уровня прожиточного минимума трудоспособного населения – 11 163 рубля

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Согласно данному закону МРОТ в Российской Федерации будет ежегодно устанавливаться федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года.С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации установлен в сумме 9489 руб. в месяц, что составляет 85% прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2017 года (11 163 руб.).По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда будет доведен до 100-процентного уровня прожиточного минимума трудоспособного населения – 11 163 руб. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Соответствующий законопроект, подготовленный Минтрудом России, в настоящее время проходит согласование в структурах Правительства России.Министерство занятости, труда и миграции области обращает внимание, что при обеспечении минимального размера оплаты труда в организациях Александрово-Гайского муниципального района, отнесенного федеральным законодательством к регионам с неблагоприятными природными климатическими условиями, на минимальный размер заработной платы должен начисляться районный коэффициент (1,15). Аналогичный коэффициент установлен Законом Саратовской области (от 12 декабря 2011 года № 201-ЗСО) для работников государственных учреждений, работающих в населенных пунктах Новоузенского муниципального района (кроме г. Новоузенска).