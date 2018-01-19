Осенью 2018 года в Саратове состоится юбилейная "Киновертикаль"
V открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» пройдет в Саратове 1-5 октября 2018 года.
В этом году конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- от 5 до 16 лет (воспитанники учреждений дополнительного образования, учащиеся общеобразовательных школ);
- от 16 до 22 лет (студенты средних специальных и высших образовательных учреждений).
Непрофессиональным авторам предлагают представить киноработы в одной из 4 номинаций:
- «Моя малая родина». В номинации принимаются киноработы, рассказывающие о культурном наследии родного края, его природных ресурсах, истории и туристских достопримечательностях, а также земляках различной национальности, являющихся гордостью и славой малой родины;
- «Спешите делать добро». Авторы киноработ в этой номинации могут рассказать о добровольческой (волонтерской) деятельности, направленной на заботу об окружающих людях, природе и/или животных, а также личных и коллективных поступках, принесших пользу обществу или конкретному человеку;
- «Кинофантазии на свободную тему» дадут возможность участникам представить на конкурс киноработы (документальные, игровые, телесюжеты и т.п.) об интересующих и/или случившихся с ними событиях и фактах, которые произвели на них неизгладимое личное впечатление;
- «Свободный полет». В этой номинации авторы могут представить анимационные фильмы на любую выбранную ими тему.
На конкурс принимаются документальные, анимационные и игровые ленты (сюжеты) в формате mpeg 2. Хронометраж – от 5 до 10 минут.
Окончание приема заявок и киноработ - 1 августа 2018 года.
НАША СПРАВКА:
Открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» проходит с 2014 года. Учредители мероприятия: министерство культуры Саратовской области, Саратовский областной методический киновидеоцентр, Саратовское региональное отделение общественной организации «Союз кинематографистов РФ».