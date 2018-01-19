Осенью 2018 года в Саратове состоится юбилейная "Киновертикаль"

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В этом году конкурс проводится в двух возрастных категориях:- от 5 до 16 лет (воспитанники учреждений дополнительного образования, учащиеся общеобразовательных школ);- от 16 до 22 лет (студенты средних специальных и высших образовательных учреждений).Непрофессиональным авторам предлагают представить киноработы в одной из 4 номинаций:- «Моя малая родина». В номинации принимаются киноработы, рассказывающие о культурном наследии родного края, его природных ресурсах, истории и туристских достопримечательностях, а также земляках различной национальности, являющихся гордостью и славой малой родины;- «Спешите делать добро». Авторы киноработ в этой номинации могут рассказать о добровольческой (волонтерской) деятельности, направленной на заботу об окружающих людях, природе и/или животных, а также личных и коллективных поступках, принесших пользу обществу или конкретному человеку;- «Кинофантазии на свободную тему» дадут возможность участникам представить на конкурс киноработы (документальные, игровые, телесюжеты и т.п.) об интересующих и/или случившихся с ними событиях и фактах, которые произвели на них неизгладимое личное впечатление;- «Свободный полет». В этой номинации авторы могут представить анимационные фильмы на любую выбранную ими тему.На конкурс принимаются документальные, анимационные и игровые ленты (сюжеты) в формате mpeg 2. Хронометраж – от 5 до 10 минут.Окончание приема заявок и киноработ - 1 августа 2018 года.НАША СПРАВКА:Открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» проходит с 2014 года. Учредители мероприятия: министерство культуры Саратовской области, Саратовский областной методический киновидеоцентр, Саратовское региональное отделение общественной организации «Союз кинематографистов РФ».