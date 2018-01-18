В минувшие сутки горели частный дом и торговый павильон
За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 3 пожара.
17 января в 22.35 начался пожар в частном доме на улице Комсомольской в Татищево. Площадь пожара составила 30 кв.м.
Сегодня в два часа ночи на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в торговом павильоне на Московском шоссе (Ленинский район). Площадь пожара составила один квадратный метр. На тушение выезжали 2 единицы техники, 10 человек личного состава.