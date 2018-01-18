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Тендер на строительство комплекса очистных сооружений в Новосибирске объявила «Балтика»

Новости
Тендер на строительство комплекса очистных сооружений в Новосибирске объявила «Балтика»

Тендер на строительство важного экологического объекта в Новосибирске объявила компания «Балтика».

На заводе «Балтика-Новосибирск» в течение этого года планируется возвести современный комплекс очистных сооружений для сточных вод. Стадия проектирования биологических очистных сооружений (БОС) завершена, в связи с чем строительство объекта будет начато во II квартале 2018 года.

Следует отметить: стоки завода сегодня проходят первый этап очистки непосредственно на производстве, после чего процедура очищения продолжается уже на очистных сооружениях города. Введение в эксплуатацию собственного комплекса БОС даст предприятию возможность существенно уменьшить нагрузку на системы муниципалитета.

Директор филиала «Балтика-Новосибирск» Елена Криволапова отметила: компания стремится снизить негативное воздействие на экологию, поэтому активно вкладывает инвестиции в проекты(http://corporate.baltika.ru/) по сохранению окружающей среды.