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В Питерском районе в пшенице нашли горчак ползучий

Новости
В Питерском районе в пшенице нашли горчак ползучий

Инспекторами Управления Россельхознадзора по Саратовской области в январе 2018 года при проведении карантинного фитосанитарного контроля были отобраны пробы от партии продовольственной пшеницы общей массой 2130 тонн происхождением Саратовская область, Питерский район.

При проведении гербологической экспертизы в ФГБУ «Саратовская МВЛ» специалистами в области карантина растений выявлены семянки сорняка карантинного значения Acroption repens DC. – Горчак ползучий в количестве 1 штука на килограмм.

НАША СПРАВКА:

Горчак ползучий — карантинный объект, ограниченно распространенный на территории РФ, является одним из самых вредоносных сорняков.

При засорении им посевов сельскохозяйственных культур урожайность значительно снижается. Сорняк усваивает из почвы в 1,8-5,5 раза больше питательных веществ, чем культурные растения. Исключительная жизнеспособность горчака ползучего обуславливается его мощной корневой системой, проникающей до 5-6, а иногда до 10 метров в глубину, чем и объясняется его большая засухоустойчивость.

Установлено, что корни горчака выделяют в почву вещества, которые тормозят рост и развитие культурных растений. Урожайность культур на сильно засоренных участках снижается на 50-70%. Засоренность зерна семенами горчака ползучего вызывает горечь муки. Семена горчака ядовиты.

Партия пшеницы продовольственной с данным карантинным объектом не подлежит вывозу за пределы региона