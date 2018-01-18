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Саратовскую область украсит сотня тысяч саженцев сибирской лиственницы

Новости
Саратовскую область украсит сотня тысяч саженцев сибирской лиственницы

В лесных питомниках области в прошедшем году было выращено 5 миллионов 911 тысячи штук стандартных сеянцев, которые будут высажены весной 2018 года в лесном фонде и населенных пунктах области.

В целях эффективной реализации Стратегии озеленения, которая была разработана региональным миниприроды и учеными по поручению Губернатора области Валерия Радаева, планомерно продолжается работа по расширению выращиваемого посадочного материала используемого для озеленения населённых пунктов и лесовосстановления. Работниками лесохозяйственных учреждений области было заготовлено и посеяно порядка 2,5 тонн семян каштана, дуба красного и черешчатого, клена остролистного и ясеня зелёного, жимолости татарской, черемухи, акации и многих других видов древесно-кустарниковых пород.

Также, в апреле-мае 2018 года в Новобурасском лесном питомнике планируется посеять новые семена деревьев-интродуцентов – деревьев, не произрастающих в Саратовской области в естественных условиях. Уже через два года территории населенных пунктов Саратовской области украсят более 100 тысяч саженцев лиственницы сибирской, через три года – 30 тысяч ели обыкновенной, а через пять лет 10 тысяч саженцев сосны кедровой корейской (сосны маньчжурской).