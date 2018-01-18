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Разработчики Tkeycoin: мы с уважением относимся к мнению экспертов CME Group

Новости
Разработчики Tkeycoin: мы с уважением относимся к мнению экспертов CME Group


В наступившем году у представителей мирового криптовалютного рынка есть обоснованные основания верить в его развитие.

В пользу такого мнения говорит признание высокой эффективности системы блокчейн со стороны таких крупных финансовых игроков, как JP Morgan. Сейчас, согласно сообщениям экспертов из Сoinmarketcap, общая капитализация криптовалют превышает показатель в $699 млрд.

Активное развитие криптовалютного рынка положительно влияет на компании разработчиков из Российской Федерации. К примеру, в минувшем году перспективный проект Tkeycoin показал бурный рост с отметки $0,059 до $0,574 за один токен TCD в рамках этапа private placement. За четвертый квартал прошлого года общий рост этой криптовалюты составил 974%.

Глобальный рост всех криптовалют и экспертные мнения крупных игроков мирового инвестиционного рынка (к примеру, Директора CME Group Терри Даффи) оказали влияние на успех проекта Tkeycoin и его прогрессивный рост. Терри Даффи в декабре прошлого года заявил, что криптовалюты могут стать одним из перспективных классов активов. Разработчики криптовалюты Tkeycoin, в свою очередь, сообщили, что они прислушиваются к экспертным мнениям. В третьем квартале 2018-го года они хотят провести переговоры с японскими, швейцарскими и, возможно, российскими и немецкими банками.

Пресс-служба Holding BR сообщает, что уже на этой неделе разработчики опубликуют основные стратегии проекта Tkeycoin на тематических площадках coinspot.io и откроют дневник ICO в социальных сетях.