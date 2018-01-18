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Областной госпиталь для ветеранов войн присвоен статус клинического

Новости


Государственному учреждению здравоохранения «Областной госпиталь для ветеранов войн» присвоен статус клинического учреждения. Соответствующее распоряжение подписал сегодня губернатор области Валерий Васильевич Радаев.

Статус клинического присваивается учреждениям здравоохранения, которые являются базами кафедр медицинских университетов, а также сотрудничают по разным направлениям исследовательской работы с научными институтами.

Так, в настоящее время Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн является базой кафедры терапии и геронтологии Саратовского медицинского университета. На протяжении многих лет на базе лечебного обучаются студенты и врачи, повышают квалификацию сотрудники лечебно профилактических учреждений области.

Профессорско – преподавательский состав Саратовского государственного медицинского университета им. В.И.Разумовского осуществляет консультативную работу по различным специальностям. Под их руководством врачами госпиталя ведется огромная научная работа, результаты которой опубликованы в различных периодических медицинских научных изданиях.

В Саратовском областном клиническом госпитале для ветеранов войн работают четыре доктора медицинских наук, 13 кандидатов медицинских наук, 3 заслуженных врача России, 2 заслуженных работника здравоохранения РФ, 13 отличников здравоохранения.