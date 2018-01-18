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«Игра престолов» может закончиться несколькими вариантами

Новости / Культура
Снимать несколько развязок будут непременно, это делается для защиты авторских прав на единственную настоящую сюжетную концовку


«Игра престолов» может закончиться несколькими вариантами

Актеры работают на пределе, съемки длятся сутками, уже «заканчивается» пленка… Игра престолов - сериал (Game of Thrones), полюбившийся многими, получит сразу несколько сюжетных окончаний картины, заявил программный директор успешного канала НВО американского телевидения Кейси Бойлс.

Главное лицо этого канала подтверждает некогда распущенные слухи о нескольких официальных концовках этого сериала. «Снимать несколько развязок будут непременно, это делается для защиты авторских прав на единственную настоящую сюжетную концовку» - заявляет Кейси. Радикальные меры необходимы для защиты от воровства, что не раз проворачивали желающие заработать на популярной кинокартине.

Такие тактические решения требуются исключительно при съемках длинных шоу. Даже закрытое создание последующих серий, как показывает практика, часто становится явным, что снижает запланированный ажиотаж и просмотры серии.

Чтобы завуалировать истинную развязку сюжетной линии, Кит Хэрингтон (один из основных героев киноленты) проводил по 15 ложных съемочных эпизодов сезона «Игра престолов». Это позволило существенно снизить вероятность кражи, а также обезопасить последующие серии от деятельности пиратских лиц.

Заключительная картина 7 эпизода «Игры престолов» по статистическим данным только за август повысила количество просмотров до внушительного показателя – 16,5 млн.
Окончание сериала официально ожидается приблизительно в начале 2019, но если съемочный процесс и премьеры каждой серии пройдут без эксцессов, то зрители смогут вздохнуть с облегчением после финальных титров в последние месяцы 2018. Для сокрытия подлинной информации о концовке сейчас принимаются максимальные уровни секретности.
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