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Научная библиотека приглашает любителей поэзии на литературную гостиную «Поэзия и судьба Анатолия Передреева»

Новости
Научная библиотека приглашает любителей поэзии на литературную гостиную «Поэзия и судьба Анатолия Передреева»

18 января Областная универсальная научная библиотека приглашает любителей поэзии на литературную гостиную «Поэзия и судьба Анатолия Передреева», которая пройдет в рамках краеведческого проекта «Литературное наследие».

На мероприятии будет рассказано о творчестве русского поэта Анатолия Константиновича Передреева, о том вкладе, который внёс поэт в развитие отечественной культуры. Участники мероприятия узнают о Первых Всероссийских литературных Передреевских чтениях, которые были проведены в г. Электросталь Московской области 15 декабря 2017 г. к 85-летию со дня рождения поэта.

Первые стихи А. Передреева были напечатаны в саратовской областной газете «Коммунист» 7 июня 1959 года. Всего при жизни у него вышло 5 сборников, венчавших 28 лет его литературной деятельности. Анатолий Передреев не имел шумной известности, но это ничуть не умаляет всех достоинств его поэтического таланта.

На мероприятии выступит член Союза писателей России, член Ассоциации саратовских писателей М.С. Муллин, краевед, член Союза писателей России, лауреат Литературной премии Саратовской области имени М.Н. Алексеева В.И. Вардугин, член Союза журналистов России Л.Л. Чиркова.

Будет представлена книжно-иллюстративная выставка из фондов Областной универсальной научной библиотеки «Я жил свободно и открыто: поэзия Анатолия Передреева».

Литературная гостиная «Поэзия и судьба Анатолия Передреева» состоится 18 января в 12:30 в конференц-зале Областной универсальной научной библиотеки (ул. М. Горького, 40).