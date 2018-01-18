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В одном из гаражей города Вольска обнаружено два трупа

Новости
В одном из гаражей города Вольска обнаружено два трупа

Вчера днем в полицию поступило сообщение об обнаружении в помещении гаражного бокса, расположенного на территории частного дома по улице Нижняя города Вольска, тел местного жителя, 1966 года рождения, и неизвестного мужчины, на вид которому 35-45 лет.

"По данному факту следственным отделом по городу Вольск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, по просьбе хозяина дома двое местных жителей осуществляли ремонт его автомобиля и оказывали помощь по хозяйству. После проведения работ мужчины стали распивать спиртное в гараже, при этом помещение отапливалось печью, автомобиль был заведен, в результате чего, предположительно, они отравились угарным газом. В ходе осмотра тел погибших каких-либо телесных повреждений не обнаружено.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские исследования. Принимаются меры по установлению личности одного из погибших. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.