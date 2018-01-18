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Союз охраны птиц России приглашает на акцию "Серая шейка-2018"

Новости


Союз охраны птиц России приглашает на акцию "Серая шейка-2018":

"Большинство водоплавающих птиц осенью покидает наши края и зимует в Западной и Южной Европе, на Каспии, в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии. Уток гонит на юг не холод как таковой, а замерзание водоёмов, поскольку это лишает их мест кормёжки. Однако строительство плотин на юз охраны птиц России приглашает на общероссийский учёт зимующих водоплавающих птиц 20-21 января 2018 года "Серая шейка":европейских и сибирских реках привело к тому, что ниже водосбросов образовались многокилометровые свободные ото льда участки рек, которые не замерзают в самые суровые зимы. Обширные пространства свободной ото льда воды образуются также в местах сброса тёплых вод ГРЭС и в больших городах. Водоплавающие птицы все чаще остаются зимовать в cредней полосе Европейской России, Поволжье и южной Сибири. Для того, чтобы выяснить, насколько важны для птиц подобные «холодные зимовки», какие виды зимуют здесь и в каком количестве, Союз охраны птиц России проводит ежегодный среднезимний учёт водоплавающих птиц. В этом году он пройдёт 20-21 января.

Акция традиционно проходит в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Иваново, Саратове, Краснодаре, Саранске, Иркутске. В 2015 году в пресс-релизе Союза охраны птиц России http://www.rbcu.ru/news/press/28755/ было заявлено около 30 городов России. В итоге в учёте приняли участие орнитологи и любители из 45 регионов страны от Калининграда на западе до Чукотки на востоке, от Кандалакши на севере до Краснодара на юге (http://www.rbcu.ru/news/press/30875/). В 2016 году в пресс-релизе Союза охраны птиц России http://www.rbcu.ru/news/press/31075/ было заявлено 35 городов и регионов России. В итоге в учёте приняли участие орнитологи и любители из более чем 40 регионов страны: от Санкт-Петербурга на западе до Камчатки на востоке, от Кандалакши на севере до Краснодара на юге. Сведения поступили из 59 городов, нескольких посёлков и станиц, ряда заповедников и национальных парков (http://www.rbcu.ru/news/press/31321/). В 2017 году в акции планировали участвовать более 35 городов и регионов России (http://www.rbcu.ru/news/press/32923/). В итоге в учёте приняли участие орнитологи и любители птиц более чем из 40 регионов страны от Санкт-Петербурга на западе до Камчатки на востоке, от Кандалакши на севере до Краснодара на юге (http://www.rbcu.ru/news/33609/).

Учёт проводят специалисты-орнитологи, однако им, зачастую, не под силу охватить все места зимовок, и не обо всех местах зимних скоплений уток они знают. Поэтому Союз охраны птиц России приглашает принять участие в учёте всех любителей птиц. Широкое участие населения станет большим подспорьем учёным. Мониторинг массовых видов и их местообитаний имеет и практическое значение. Данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами социально-экономической обстановки, состояния водоёмов и т.п. К тому же, учёт – это прекрасная возможность познакомиться с зимующими водоплавающими своего края.

Как считать зимующих водоплавающих и околоводных птиц?

Если Вам известны незамерзающие водоёмы (быстрые реки, ручьи, различные отстойники, охладители, места сброса тёплых вод и т.п.), проверьте - не зимуют ли там утки и другие водные и околоводные птицы. В большинстве городов европейской части России, на Урале и в Сибири на зимовку остаются кряквы. Кроме них, на «холодных зимовках», в том числе ниже водосбросов плотин, можно встретить гоголей, хохлатых чернетей, красноголовых нырков, чирков-свистунков, больших крохалей, лутков, лысух, камышниц и других водоплавающих, а местами – чаек и цапель. Познакомиться с внешним видом водоплавающих птиц России можно по полевым определителям и в интернете, в том числе на сайте Союза охраны птиц России www.rbcu.ru в систематической фотогалерее.

По возможности заранее пройдите намеченный маршрут. Скопируйте или зарисуйте план участка, который вы собираетесь обследовать (если есть возможность, используйте снимки на Google, Yandex-картах и других доступных Вам интернет-ресурсах).

В день учёта старайтесь выйти на маршрут утром (в сильный мороз, когда над водой висит непроницаемый морозный туман, лучше начинать маршрут не утром, а в середине дня, когда немного теплее). Обойдите водоём целиком, придерживаясь намеченного заранее маршрута. При проведении учёта вдоль рек и ручьёв прикиньте длину обследованного водотока в километрах и отметьте среднюю ширину русла. На небольших озёрах, прудах, водохранилищах, т.е. в тех случаях, когда есть возможность пересчитать всех птиц, находящихся на акватории, площадь её определите на глаз - в квадратных километрах, гектарах, квадратных метрах. Если птиц на свободном ото льда водоёме нет, обязательно отметьте этот факт.

При проведении учёта полезно иметь полевой бинокль и фотоаппарат. Бинокль просто необходим во время учёта вне населённых пунктов, где птицы, в отличие от городских уток, не подпускают близко. Визуальный подсчёт лучше дублировать фотосъёмкой, которую хорошо проводить широкоугольным объективом с последующей склейкой панорамы и подсчётом раздельно селезней и уток в Photoshop с использованием инструмента «счётчик» (в CS-5 - Меню "Анализ" - "инструмент "Счётчик").

Подойдя как можно ближе к птицам, постарайтесь пересчитать их два или три раза и сразу запишите результат в блокнот простым мягким карандашом (шариковая ручка может отказать на морозе). По возможности, отдельно подсчитайте самцов и самок (селезни уток выглядят ярко по сравнению со скромно окрашенными самками). Очень удобно проводить учёт вдвоём: один смотрит в бинокль и диктует, второй записывает результаты.

По возвращении необходимо сразу разборчиво переписать результаты учёта со схемой маршрута набело. При этом ни в коем случае не уничтожайте первичные материалы! У координаторов могут возникнуть вопросы, в таком случае они с Вами свяжутся.

Итоговые материалы должны содержать следующие данные:

Дата, время и место наблюдений (субъект федерации, административный район, в каком населенном пункте находится водоем или какой населенный пункт ближайший к водоему).

Название водоёма или группы водоёмов.

Маршрут: начальный пункт - конечный пункт.

Погода в день учёта и её основные изменения; мешала ли погода учёту.

Площадь водоема или длина и ширина участка реки.

Ледовая обстановка (открытая вода, вода с участками льда, полыньи во льду и т.п.).

Число и размещение птиц различных видов, самцов и самок.

Поведение птиц, их отношение к человеку.

Дополнительная информация (если есть).

ФИО наблюдателя, его электронный адрес или телефон.

Итоги учёта, пожалуйста, перешлите городским координаторам или на электронную почту Союза охраны птиц России mail@rbcu.ru.

Желаем Вам удачи и успехов в проведении учёта!

В рамках акции проводится фотоконкурс «Утиное селфи».

Актуальные фотографии будут приниматься в мероприятиях ВКонтакте и Facebook.

Номинации фотоконкурса:

- Самое большое скопление уток;

- Самый оригинальный кадр.

Помните, пожалуйста, об этичном и бережном отношении к птицам во время съёмки!

Присоединяйтесь к акции!

Мероприятия в социальных сетях: https://vk.com/event159843044 - ВКонтакте https://www.facebook.com/events/2444857379071760/ - на Facebook".