В минувшую субботу в МО работали 147 ярмарочных торговых точек

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Всего в ходе ярмарочной торговли в г. Саратове 13 января 2018 года сельхозтоваропроизводителями области было реализовано 4,5 тонны картофеля, 14 тонн плодоовощных культур, 15,6 тонны мяса в ассортименте, 10 тонн молока и молочной продукции, 78 тыс. штук яиц, 2,5 тонны мяса птицы, 5 тонн рыбы и рыбных продуктов, в том числе 1 тонна живой рыбы, 7,8 тонны хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, 0,6 тонны крупы, 4,3 тонны колбасных изделий и полуфабрикатов, 0,5 тонны растительного масла, 1 тонна сахара и другие продукты питания.Рекомендованные цены реализации на овощи составили: на капусту – до 12 руб./кг, лук – до 15 руб./кг, картофель, свеклу, морковь – до 18 руб./кг.Цельное молоко продавалось по 37 руб./литр, с жирностью выше 3,6% - 40 руб./литр.Рекомендованные цены на яйцо составили: С1 до 44 руб./десяток, на яйцо С2 до 41 руб./десяток, на яйцо С отборное - до 46 руб./десяток.Рекомендованная цена мяса по категориям составляет: говядина от 240 до 400 руб./кг; свинина от 210 до 270 руб./кг; баранина от 180 до 270 руб./кг. Цена говядины на рынках города составляет от 250 до 480 руб./кг, баранины - до 350 руб./кг, свинины - от 220 до 320 руб./кг.В муниципальных районах Саратовской области на 147 торговых площадках реализовано 2,5 тонны овощей и картофеля, 8,6 тонны мяса, 36 тыс. штук яиц, 4,3 тонны молочной продукции, 1,8 тонны рыбы, 0,4 тонны растительного масла и другие продукты питания.