18 ЯНВАРЯ 2018 02:25 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:03 | 17 января
Областной госпиталь для ветеранов войн присвоен статус клинического
16:29 | 17 января
Научная библиотека приглашает любителей поэзии на литературную гостиную «Поэзия и судьба Анатолия Передреева»
15:57 | 17 января
В одном из гаражей города Вольска обнаружено два трупа
15:51 | 17 января
Разработчики Tkeycoin: мы с уважением относимся к мнению экспертов CME Group
15:19 | 17 января
Союз охраны птиц России приглашает на акцию "Серая шейка-2018"
14:48 | 17 января
«Игра престолов» может закончиться несколькими вариантами
14:22 | 17 января
В минувшую субботу в МО работали 147 ярмарочных торговых точек
13:37 | 17 января
В СГК состоится концерт "Истории любви"
12:49 | 17 января
В карибских странах снижают стоимость программы гражданства за инвестиции
11:39 | 17 января
Саратовским ребятам показали "Старый новый год по-немецки"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В минувшую субботу в МО работали 147 ярмарочных торговых точек

Новости
В минувшую субботу в МО работали 147 ярмарочных торговых точек

В минувшую субботу на четырех торговых площадках города Саратова и в муниципальных районах области проводились еженедельные сельскохозяйственные ярмарки.

Всего в ходе ярмарочной торговли в г. Саратове 13 января 2018 года сельхозтоваропроизводителями области было реализовано 4,5 тонны картофеля, 14 тонн плодоовощных культур, 15,6 тонны мяса в ассортименте, 10 тонн молока и молочной продукции, 78 тыс. штук яиц, 2,5 тонны мяса птицы, 5 тонн рыбы и рыбных продуктов, в том числе 1 тонна живой рыбы, 7,8 тонны хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, 0,6 тонны крупы, 4,3 тонны колбасных изделий и полуфабрикатов, 0,5 тонны растительного масла, 1 тонна сахара и другие продукты питания.

Рекомендованные цены реализации на овощи составили: на капусту – до 12 руб./кг, лук – до 15 руб./кг, картофель, свеклу, морковь – до 18 руб./кг.

Цельное молоко продавалось по 37 руб./литр, с жирностью выше 3,6% - 40 руб./литр.

Рекомендованные цены на яйцо составили: С1 до 44 руб./десяток, на яйцо С2 до 41 руб./десяток, на яйцо С отборное - до 46 руб./десяток.

Рекомендованная цена мяса по категориям составляет: говядина от 240 до 400 руб./кг; свинина от 210 до 270 руб./кг; баранина от 180 до 270 руб./кг. Цена говядины на рынках города составляет от 250 до 480 руб./кг, баранины - до 350 руб./кг, свинины - от 220 до 320 руб./кг.

В муниципальных районах Саратовской области на 147 торговых площадках реализовано 2,5 тонны овощей и картофеля, 8,6 тонны мяса, 36 тыс. штук яиц, 4,3 тонны молочной продукции, 1,8 тонны рыбы, 0,4 тонны растительного масла и другие продукты питания.