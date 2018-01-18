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В СГК состоится концерт "Истории любви"

Новости
В СГК состоится концерт "Истории любви"

14 февраля 2018 года в Большом зале Саратовской консерватории состоится праздничный концерт в рамках XXVI Международного саратовского органного фестиваля, посвящённый Дню Святого Валентина.

В программе «Истории любви» выступитлюбимый саратовской публикойоперный, концертно-камерный певец, лауреат многих престижных премий в области вокального, музыкального и театрального искусства, Лауреат Премий Правительства Республики Коми, Заслуженный артист Республики Коми Михаил Журков (лирический баритон) и лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения Марии БЛАЖЕВИЧ (орган, фортепиано). Сольно и в дуэте они исполнят неаполитанские песни, аранжировки из популярных итальянских опер и оригинальные сочинения И.С. Баха, К. Лорэ, Н. Валенте, Л. Лефебурэ, Г. Пелаццо, Р. Фальво, Л. Вьерна, Х. Лемарэ, К. Теодоро, Дж. Верди, В. де Мельо, А. Биксио, Дж.Россини, Л. Бельмана, К. Ланжи.

Органистка Мария БЛАЖЕВИЧ стажировалась у ведущих мировых органистов, лауреат 7 международных конкурсов, выступает как с сольными, так и с ансамблевыми программами с ведущими коллективами и солистами России. Неоднократно концертировала в Испании, Франции, Германии, Латвии, Эстонии.