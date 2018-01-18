В карибских странах снижают стоимость программы гражданства за инвестиции

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Эти страны активно привлекают внимание иностранных инвесторов. Как известно, в 2017 году инфраструктура и экономика стран Карибского бассейна были сильно подорваны двумя разрушительными атлантическими циклонами – «Мария» и «Ирма». Правительства нескольких стран были вынуждены снизить стоимость программы гражданства за инвестиции для увеличения потока зарубежных инвестиций.Государство снизило стоимость паспорта в октябре 2017 года – с этого времени минимальный размер взноса в Фонд развития Антигуа и Барбуды уменьшен в 2 раза. В стране хорошо развита туристическая сфера: средняя доходность курортной недвижимости на Антигуа и Барбуде достигает 4–6% годовых.В этой стране новые тарифы на гражданство начали действовать в сентябре прошлого года. Скидка для семьи из 4-х человек составит 50%, а для одиночного заявителя – 40%. Все желающие успеть воспользоваться временным снижением стоимости программы могут подать заявку до конца марта 2018 года. Сниженная стоимость распространяется только на вариант с инвестированием в определенный фонд государства.Гренада – третья страна на Карибах, пересмотревшая паспортную программу: снижение благотворительного взноса для получения гражданства составило 25%. Государство может составить конкуренцию Сент-Китсу на рынке инвестиционной иммиграции.Подробнее о карибских паспортных программах, а также популярных программах ВНЖ/ ПМЖ/ гражданства за инвестиции в странах ЕС Вы можете узнать на сайте компании «Мигронис» (https://migronis.com/).На фото: Бутик-отель South Point, расположенный в сердце яхтенной столицы Карибского моря — Инглиш Харбор