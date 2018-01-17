Саратовским ребятам показали "Старый новый год по-немецки"
В Большом зале Саратовской государственной консерватории состоялся 45-й благотворительный концерт проекта детской школы искусств № 8 «Орган - в подарок детям». Вниманию воспитанников школ-интернатов была представлена большая праздничная программа «Старый Новый год по-немецки».
В ансамбле с профессором Кёльнской консерватории, главным органистом собора Святого Ангела Джулианом Бевигом, оперным сопрано Ольгой Алакиной и Концертным детским хором Губернского театра хоровой музыки под управлением Анэты Николаевой в театрализованной новогодней постановке выступили более ста юных талантов Саратова.
Впервые в этом проекте выступили и дети-инвалиды. Настоящим открытием таланта явилось исполнение Ольгой Куликовой «Аве Марии Шуберта».
Выступивший на открытии концерта председатель Общественного совета при региональном министерстве образования Сергей Саратовский отметил, что проект «Орган - в подарок детям» постепенно становится престижной площадкой, как для начинающих, так и для профессиональных творческих коллективов, превращаясь в один из культурных брендов Саратовской области. В завершение своего выступления он пожелал организаторам и участникам бережно сохранять и приумножать лучшие новогодне-рождественские музыкальные традиции.