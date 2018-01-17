Уникального робота-младенца разработали саратовские ученые

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«Симуляционное обучение является одним из приоритетных направлений в современной медицине, в связи с чем остро встает вопрос создания динамических моделей-тренажеров», - отметили представители вуза.Целью проекта является создание и внедрение в практику модели робота-симулятора младенца, который мог бы имитировать основные движения новорожденного. Робота планируют использовать для обучения студентов в медицинских вузах, колледжах, а также для аккредитации врачей.Стоит отметить, что сейчас на рынке отечественных медицинских технологий отсутствуют модели роботов-младенцев, которые могли бы имитировать движения новорожденных. Единственный схожий робот-аналог не умеет двигаться, что осложняет обучение специалистов. Кроме того, цена такой модели составляет порядка 90 тысяч рублей.Патент на динамическую модель робота-симулятора младенца уже получен. Сейчас ведутся переговоры о подписании соглашения для выпуска готовой продукции.