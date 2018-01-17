17 ЯНВАРЯ 2018 14:12 СРЕДА
Новости
12:49 | 17 января
В карибских странах снижают стоимость программы гражданства за инвестиции
11:39 | 17 января
Саратовским ребятам показали "Старый новый год по-немецки"
10:48 | 17 января
Уникального робота-младенца разработали саратовские ученые
09:56 | 17 января
Учащиеся музыкально-эстетического лицея им. А. Г. Шнитке стали призерами международного конкурса «Рождественские звезды-2018»
09:00 | 17 января
Специалисты Россельхознадзора не пустили в Казахстан почти 81 тонну картофеля
17:30 | 16 января
В Саратове начался Всероссийский фестиваль "Выходи гулять!"
16:44 | 16 января
Жительница Энгельса обвиняется в убийстве матери
16:00 | 16 января
В 2017 году погрузка зерна на сети железных дорог ОАО "РЖД" выросла на 16,4%
15:02 | 16 января
"Трамвай здоровья" продолжает работу
14:05 | 16 января
На портале «Госуслуги» можно подать документы на лицензирование образовательной деятельности
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Уникального робота-младенца разработали саратовские ученые

Новости
Уникального робота-младенца разработали саратовские ученые

Ученые Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского разработали прототип динамического робота-симулятора ребенка первого года жизни.

«Симуляционное обучение является одним из приоритетных направлений в современной медицине, в связи с чем остро встает вопрос создания динамических моделей-тренажеров», - отметили представители вуза.

Целью проекта является создание и внедрение в практику модели робота-симулятора младенца, который мог бы имитировать основные движения новорожденного. Робота планируют использовать для обучения студентов в медицинских вузах, колледжах, а также для аккредитации врачей.

Стоит отметить, что сейчас на рынке отечественных медицинских технологий отсутствуют модели роботов-младенцев, которые могли бы имитировать движения новорожденных. Единственный схожий робот-аналог не умеет двигаться, что осложняет обучение специалистов. Кроме того, цена такой модели составляет порядка 90 тысяч рублей.

Патент на динамическую модель робота-симулятора младенца уже получен. Сейчас ведутся переговоры о подписании соглашения для выпуска готовой продукции.