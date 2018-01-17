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Учащиеся музыкально-эстетического лицея им. А. Г. Шнитке стали призерами международного конкурса «Рождественские звезды-2018»

Новости
Учащиеся музыкально-эстетического лицея им. А. Г. Шнитке стали призерами международного конкурса «Рождественские звезды-2018»

С 5 по 9 января в Москве проходил Международный фестиваль-конкурс «Рождественские звезды-2018», организованный Международным фестивальным комитетом «Жизнь городов».

"Конкурс собрал 2500 участников, среди них дети из разных городов России от Якутии до Крыма, от Карелии до Дальнего Востока, а также ребята ближнего и дальнего зарубежья: Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Шри-Ланка, Кювейта и Китая.

В фестивале приняли участие воспитанники хореографической студии «Стиль» музыкально-эстетического лицея им. А.Г. Шнитке г. Энгельс. В номинации «Хореография; народный танец» ребята завоевали кубок и диплом II степени. В номинации «The best», где выступали только коллективы, получившие Гран-При в других международных конкурсах в течение последнего года, лицеисты стали обладателями кубка и диплома Лауреата I степени.

Еще 15 лицеистов стали участниками номинации «Группы юных художников и фотографов». Второклассник Влад Драпалюк стал обладателем Гран – При, 10 человек стали лауреатами I степени, 5 человек – лауреатами II степени", - сообщает пресс-служба областного министерства культуры.