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Специалисты Россельхознадзора не пустили в Казахстан почти 81 тонну картофеля

Новости


11 января 2018 года специалисты регионального Россельхознадзора при содействии сотрудников Нижне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора на 287 км автодороги (Энгельс – Ершов – Озинки - граница с Республикой Казахстан) на фитосанитарном контрольном посту «Озинки» задержали четыре грузовых автомобиля, следовавшие в Республику Казахстан, в которых находилась почти 81 тонна продовольственного картофеля высокого фитосанитарного риска.

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной продукции установлено, что документы, подтверждающие фитосанитарное состояние, отсутствовали и предъявлены не были, предоставлена только товарно-транспортная накладная. По итогам контроля в отношении представителей груза составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ – нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза).

В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства представителям подкарантинного груза выдано предписание о возврате продукции для оформления фитосанитарного сертификата.

После проведения карантинной экспертизы и оформления фитосанитарной документации, транспортные средства проследовали до места назначения.