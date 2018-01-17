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В Саратове начался Всероссийский фестиваль "Выходи гулять!"

Новости
В Саратове начался Всероссийский фестиваль "Выходи гулять!"

Зимний фестиваль «Выходи гулять!» проходит в Балашове в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», стартовавшего в 2017 году.

В рамках программы в Балашове была благоустроена общественная территория на пересечении улиц К. Маркса и Рабочая около нового здания Балашовского драматического театра, которому в этом году исполняется ровно 100 лет.

Накануне Старого нового года в Театральном парке прошли массовые праздничные гуляния. Зимний фестиваль городской среды собрал более 800 балашовцев и гостей города.

Необходимо отметить, что открывшийся после реконструкции в августе прошлого года Театральный парк не пустует и в будние дни, здесь с удовольствие отдыхают и ветераны, и юное поколение балашовцев.

Вид будущего парка определяли сами жители. Здесь расположены открытая летняя театральная площадка, а также фонтан, ротонда, детские площадки, аллеи. Практически в центре парка растёт зимняя красавица - ель. На сегодняшний день - пожалуй, один из самых уютных уголков города.

В рамках мероприятия прошли выступление знаменитого балашовского творческого коллектива «Зоренька», интерактивная музыкально-развлекательная программа вокруг новогодней ёлки и спортивные состязания на детской площадке. В завершение мероприятия участники сфотографировались на память и выразили желание ещё раз встретиться в рамках фестиваля «Выходи гулять!».

Справка:

Всероссийский зимний фестиваль «Выходи гулять!» инициирован Минстроем РФ и будет проходить во всех регионах, успешно справившихся с реализацией федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», с 15 декабря по 10 апреля

География фестиваля охватывает территории от Калининграда до Приморья, в число регионов-участников входят, например, Чеченская и Карачаево-Черкесская республика, Калужская, Мурманская и Иркутская области, а также республики Якутия и Татарстан.

В парках, скверах, дворах, на площадях и набережных, обустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдут ярмарки, спортивные турниры и дни здоровья, семейные викторины и фестивали еды, традиционные национальные забавы.