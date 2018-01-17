Жительница Энгельса обвиняется в убийстве матери

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Судом удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела по городу Энгельс следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 51-летней местной жительнице. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области."По версии следствия, утром 12 января 2018 года обвиняемая, находясь в квартире по месту проживания, расположенной в городе Энгельсе, якобы не смогла поднять с пола и переместить на диван свою 80-летнюю мать, которая почувствовала ухудшение здоровья, что вызвало у дочери агрессию. Тогда последняя нанесла пожилой женщина свыше 40 ударов по голове, туловищу и конечностям сначала тапочкой, а затем черенком от лопаты. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте через непродолжительный промежуток времени. Прибывшие на место сотрудники бригады «скорой медицинской помощи» констатировали смерть женщины, которая, согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования наступила в результате тупой сочетанной травмы тела.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается".