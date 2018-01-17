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Проект освещения Краснополянской ГЭС выполнила компания ЦЕРС

Новости
Проект освещения Краснополянской ГЭС выполнила компания ЦЕРС

Светотехническая компания ЦЕРС реализовала в 2017 году амбициозный проект в Сочи. Ею была разработана и осуществлена концепция архитектурно-художественного освещения одной из самых старых гидроэлектростанций в России – Краснополянской ГЭС (построена в 1950 году).

Специалистам ЦЕРС удалось объединить отдельные элементы проекта в масштабную функциональную систему. Общая площадь ГЭС составляет 120 000 кв.м, протяженность трубопроводов – 3 км., при этом все объекты гидроэлектростанции находятся на разном удалении друг от друга. Это не помешало установить в рамках проекта более 600 единиц светотехнического оборудования для обеспечения освещения и подсветки всего гигантского комплекса Краснополянской ГЭС.

Важно, что на каждом этапе за реализацией проекта внимательно следили дизайнеры. Это касалось и предмонтажной подготовки, монтажа и конечной настройки всей световой картины ГЭС: был даже задействован квадрокоптер, который поднимался в воздух более 20 раз, чтобы помочь качественно отстроить распределение света.

Все необходимые предварительные светотехнические расчеты освещенности фасадных частей и конструктивных элементов комплекса и визуализация были проведены с помощью программы DIALux и созданной 3D модели комплекса зданий ГЭС, в которой были учтены все особенности объекта, элементов фасада и конструкции. Также были приняты во внимание климатические особенности объекта и специфика ГЭС как сооружения с большим электромагнитным возмущением окружающей среды.

С учетом всех факторов специалисты отказались от системы беспроводного управления освещением Краснополянской ГЭС и провели коммутацию линий управления при помощи специализированного кабеля, размещенного в защитных коробах. Монтажные работы оказались одним из самых сложных этапов, где пришлось привлекать альпинистов и спецтехнику. Но результатом работы стало создание нового образа Краснополянской ГЭС и обеспечение его целостного визуального восприятия (https://zers-group.com/portfolio/krasnopolyanskaya-ges/)