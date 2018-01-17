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"Трамвай здоровья" продолжает работу

Новости


На пешеходной зоне по ул. Волжская г. Саратова в ретро-трамвае «Семен» продолжает свою работу «Трамвай здоровья», организованный Саратовским областным центром медицинской профилактики при поддержке министерства здравоохранения области и администрации муниципального образования «Город Саратов».

«Каждый житель города еженедельно по четвергам с 14.00 до 15.00 может присоединиться к «Маршруту трамвая здоровья»: измерить артериальное давление, получить профилактическое консультирование о факторах риска развития и профилактике неинфекционных заболеваний, а также о правилах здорового образа жизни. Врачи рассказывают жителям города о необходимости прохождения диспансеризации и профилактических осмотров у специалистов. Регулярные профилактические осмотры - это залог своевременного выявления заболевания и лечения. Заболевание, которое удалось выявить на ранней стадии, вылечить гораздо легче.

Проведение подобных акций позволяет научить человека ответственно относиться к своему здоровью. Порой человек не знает, к какому врачу обратиться с той или иной проблемой, или просто не хватает времени на то, чтобы посетить врача. Подобные акции помогают получить полезные консультации специалистов по профилактике хронических неинфекционных заболеваний, ведению здорового образа жизни. Специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики, Центров здоровья всегда рады помочь каждому посетителю «Трамвая здоровья»», - отметили в Центре медицинской профилактики.

Приглашаем всех желающих в «Трамвай здоровья» еженедельно по четвергам с 14.00 до 15.00 (г. Саратов, ул. Волжская, ретро-трамвай «Семен»).