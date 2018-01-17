На портале «Госуслуги» можно подать документы на лицензирование образовательной деятельности
На портале государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru появилась возможность предоставления документов по лицензированию образовательной деятельности в части предоставления и переоформления лицензии в электронном виде.
Для получения услуг в электронном виде необходимо, чтобы юридическое лицо или индивидуальный предприниматель были зарегистрированы на портале государственных услуг. Документы, предоставляемые в рамках государственных услуг в системе, должны быть подписаны электронной цифровой подписью.
Найти услуги по лицензированию образовательной деятельности на портале www.gosuslugi.ru можно, выполнив следующую последовательность действий:
1. Зайти в раздел «Каталог услуг»;
2. выбрать подраздел «Образование»;
3. выбрать вкладку «Государственная услуга по лицензированию образовательной деятельности»;
4. выбрать нужную услугу.