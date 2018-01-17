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На портале «Госуслуги» можно подать документы на лицензирование образовательной деятельности

Новости
На портале «Госуслуги» можно подать документы на лицензирование образовательной деятельности

На портале государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru появилась возможность предоставления документов по лицензированию образовательной деятельности в части предоставления и переоформления лицензии в электронном виде.

Для получения услуг в электронном виде необходимо, чтобы юридическое лицо или индивидуальный предприниматель были зарегистрированы на портале государственных услуг. Документы, предоставляемые в рамках государственных услуг в системе, должны быть подписаны электронной цифровой подписью.

Найти услуги по лицензированию образовательной деятельности на портале www.gosuslugi.ru можно, выполнив следующую последовательность действий:

1. Зайти в раздел «Каталог услуг»;

2. выбрать подраздел «Образование»;

3. выбрать вкладку «Государственная услуга по лицензированию образовательной деятельности»;

4. выбрать нужную услугу.