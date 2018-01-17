Саратовский ТЮЗ приглашает на дипломный спектакль "Однажды в Лондоне"

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Музыкальную историю «Однажды в Лондоне» по мотивам романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист» представит второй педагог мастерской Р.И. Беляковой, режиссёр Олег Загумённов.Над спектаклем также работали художник-постановщик Ольга Колесникова, хореограф Алексей Зыков, музыкальный руководитель Евгений Мякотин, художник по свету Максим Шлыков.Роман английского писателя Чарльза Диккенса «Оливер Твист» выходил в 1837-39 годах как «сериал» в литературном журнале, по две-три главы в месяц. Читатели с большим нетерпением ждали продолжения приключений маленького сироты — в истории мальчика с лихвой хватало захватывающих событий, перипетий и непредсказуемых поворотов сюжета. Неслучайно по мотивам романа было поставлено бесчисленное множество спектаклей и фильмов. Полная драматизма увлекательная книга дарила читателям не только яркие характеры, но и создавала масштабную картину жизни Лондона того времени. Чарльз Диккенс не щадил человеческих пороков и слабостей, воспевая тех, кто умеет сохранить свое лицо и честь, доброе сердце в любых обстоятельствах — будь то сиротский приют, воровской притон или изысканное светское общество. Время идёт, но такие истории никогда не устаревают.Для студентов 3 курса Театрального института эта премьера станет первым выходом на Большую сцену профессионального театра. Им предстоит сложная задача — превратить классический роман Чарльза Диккенса в яркую, полную музыки и танцев постановку, которая должна взволновать сердца современных зрителей. Режиссёру и педагогу Олегу Загумённову и молодым артистам в этом помогут художник-постановщик Саратовского ТЮЗа Ольга Колесникова, а также педагоги Театрального института Алексей Зыков и Евгений Мякотин, которые работают над танцевальной и музыкальной составляющей спектакля.Приходите в театр, чтобы поддержать юного Оливера в его приключениях и поисках заслуженного и долгожданного счастья в большом и шумном Лондоне, а также молодых артистов, которые расскажут вам эту историю. Спектакль рекомендован к просмотру зрителям старше 14 лет.