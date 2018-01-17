В 2017 году погрузка зерна на сети железных дорог ОАО "РЖД" выросла на 16,4%
Погрузка зерна в 2017 году на сети ОАО "Российские железные дороги" составила порядка 22,1 млн тонн, что на 16,4% больше по сравнению с показателями 2016 года. При этом на экспорт погружено около 12,5 млн тонн зерна (+40,5% к уровню 2016 года).
Лидерами по объемам погрузки зерна в 2017 году стали Ставропольский край (более 3,5 млн тонн, +11,9%), Краснодарский край (порядка 2,1 млн тонн, +4,8%), Курская (1,6 млн тонн, +37,4%), Саратовская (1,53 млн тонн, +62,2%), Волгоградская (1,5 млн тонн, +86,4%), Тамбовская (1,16 млн тонн, +15,2%), Воронежская (более 1 млн тонн, +7,7%) и Липецкая (более 1 млн тонн, +3,7%) области.
Кроме того, наиболее позитивная динамика погрузки по итогам года отмечена в таких урожайных регионах, как Ульяновская (77,8%, 222,2 тыс. тонн), Самарская (+49,5%, 342,4 тыс. тонн), Новосибирская (+42,7%, 316,8 тыс. тонн), Орловская (+7,3%, 727,1 тыс. тонн), Оренбургская (+19,5%, 638 тыс. тонн) области.
Напомним, для привлечения дополнительных объемов грузов правление компании приняло решение об установлении понижающего коэффициента 0,897 (скидка 10,3%) к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской, Курской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Ульяновской и Курганской областей через российские порты в собственном подвижном составе и контейнерах.
Под действие скидки подпадает пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые грузы. Скидка будет действовать по 30 июня 2018 года включительно.