В Саратове соберутся авторы школьных учебников
17 и 25 января в Саратове пройдет региональная научно-методическая конференция по теме «От новых задач – к новым результатам: формирование условий для обеспечения комплексной системы оценки качества образования и образовательных результатов».
На конференции выступят представители корпорации «Российский учебник» и издательства «Просвещение».
На конференции планируется обсуждение целого ряда значимых для педагогического сообщества Саратовской области вопросов: актуальных вопросов образовательной политики, формирования современной образовательной среды, новых компонентов содержания образования, современных тенденций в развитии образования, образовательной среды школы и современных моделей организации школьного пространства.
Пленарное заседание состоится 17 января на базе лицея «Солярис» г. Саратова. Среди выступающих – руководители, авторы учебников и методических пособий корпорации «Российский учебник»:
Алексей Семёнов, академик Российской академии наук и Российской академии образования, член общественного педагогического совета корпорации «Российский учебник»: Артём Соловейчик, вице-президент корпорации; Андрей Баранов, директор по продвижению; Владимир Плюта, региональный директор; Венера Шарафиева, главный специалист дирекции развития цифрового образования.
Работа конференции продолжится 25 января в медико-биологическом лицее г. Саратова, где пройдет пленарное заседание и работа секций, на которых выступят авторы учебников и методических пособий издательства «Просвещение»:
Ирина Карелина, руководитель по редакционно-издательской деятельности издательства «Просвещение»;
Юлия Захир, заместитель управляющего директора «Академия «Просвещение»;
Людмила Петерсон, директор центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…», лауреат премии Президента РФ в области образования;
Ирина Логвинова, заместитель директора по образовательной деятельности, руководитель научно-образовательного центра дополнительного профессионального образования;
Игорь Корнильев, автор учебно-методических комплексов «Физика» для 7–11 классов, руководитель центра проектно-исследовательской и инновационной деятельности Института развития образования г. Астрахань.