Для Саратовской области увеличили лимит субсидий по льготным краткосрочным кредитам
В рамках реализации механизма льготного кредитования АПК предварительный лимит субсидий из федерального бюджета на 2018 год по планируемым к выдаче льготным краткосрочным кредитам для Саратовской области составляет 300,04 млн рублей, что в 1,6 раза больше уровня 2017 года.
Распределение по направлениям краткосрочного кредитования следующее:
малые формы хозяйствования – 60,00 млн рублей,
растениеводство – 120,02 млн рублей,
животноводство – 48,01 млн рублей,
молочное скотоводство – 72,01 млн рублей,