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В Саратове провели рейд "Нетрезвый водитель"

Новости
В Саратове провели рейд "Нетрезвый водитель"

В ночь с 12 на 13 и с 13 на 14 января в целях профилактики ДТП, совершаемых водителями в состоянии опьянения, Госавтоинспекцией города Саратова при содействии дружинников «Дорожный патруль» проводились профилактические рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель».

Начало мероприятиям положил масштабный рейд, так в пятницу с девяти до одиннадцати часов вечера, на проспекте Энтузиастов, от ул. Крымской до ул. Азина, расположились десять экипажей дорожно-патрульной службы и дружинники дорожного патруля. Всего было задействовано около 40 человек. Полицейские проверяли каждого водителя. Автовладельцы отнеслись к проверке с пониманием.

За рейд сотрудники Госавтоинспекции проверили свыше 100 автомобилей, выявлен один водитель, который отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

После окончанию масштабной проверки, дорожные полицейские отправились выявлять водителей управляющих в нетрезвом состоянии по всему городу.

Всего за время двух дневных рейдовых мероприятий проверено свыше 300 транспортных средств. Задержано 14 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, из которых 8 человек от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказались.

Госавтоинспекция предупреждает водителей, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность с максимальной санкцией – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.