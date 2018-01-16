"Ледовая битва" состоялась во Фрунзенском районе
В Саратове на хоккейной площадке по ул. Шелковичная, 168 состоялся традиционный спортивный праздник «Ледовая битва», - сообщает пресс-служба администрации Фрунзенского района Саратова.
Мероприятие проводится уже 7-й год подряд. Оно приурочено к Международному дню зимних видов спорта, который празднуется 21 января. В нем приняли участие хоккеисты, ранее представлявшие профессиональные клубы, участвовавшие в чемпионатах России.
После торжественного открытия состоялся товарищеский матч и мастер-класс для всех желающих. Ребята могли попробовать свои силы, проявить спортивные таланты, выполнить задания и забить шайбу в ворота. Самые активные получили в подарок спортивный инвентарь. Кроме того, руководители райадминистрации вручили хоккеистам почетные грамоты. «Ледовая битва» завершилась фотосессией.