27 января состоится очередной вечер цикла "Легенды Саратовского театра драмы"
Цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы» продолжается.
Очередная (восьмая по счету и третья - в этом сезоне) встреча состоится 27 января 17.00 в Музее театра. Ее тема: "Валентина Федотова – Маргарита".
Автор цикла Ольга Харитонова обозначила следующие ключевые подтемы вечера: "Актерские письма Михаилу Булгакову. Выбор Александра Дзекуна. Татьяна Николаевна, Любовь Евгеньевна, Елена Сергеевна и Валентина Александровна. Маргарита из очереди в Кресты. Реквием Ахматовой и Федотовой. Роман о Пилате – выученный наизусть запрещенный текст. Бал у Сатаны в столице Азербайджана. Любовь как молния и финский нож. Прощание и вечный покой".
Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра.