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27 января состоится очередной вечер цикла "Легенды Саратовского театра драмы"

Новости
27 января состоится очередной вечер цикла "Легенды Саратовского театра драмы"

Цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы» продолжается.

Очередная (восьмая по счету и третья - в этом сезоне) встреча состоится 27 января 17.00 в Музее театра. Ее тема: "Валентина Федотова – Маргарита".

Автор цикла Ольга Харитонова обозначила следующие ключевые подтемы вечера: "Актерские письма Михаилу Булгакову. Выбор Александра Дзекуна. Татьяна Николаевна, Любовь Евгеньевна, Елена Сергеевна и Валентина Александровна. Маргарита из очереди в Кресты. Реквием Ахматовой и Федотовой. Роман о Пилате – выученный наизусть запрещенный текст. Бал у Сатаны в столице Азербайджана. Любовь как молния и финский нож. Прощание и вечный покой".

Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра.