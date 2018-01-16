У Питерской мельницы отметили старый новый год
13 января впервые в Питерском районе на базе этнокультурного комплекса «Питерская мельница» прошло народное гуляние «Старый новый год».
Гостей праздника, встретили хозяева мельницы, угостили традиционной кашей и горячим чаем. Творческие коллективы района подарили зрителям свои лучшие концертные номера, а любимые сказочные персонажи водили хороводы вокруг красавицы елки.
На территории комплекса располагался тир, композиции для праздничных фотографий, торговые палатки. Веселые танцы, песни под баян, игры, хороводы никого не оставили равнодушными.