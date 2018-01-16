Перевозки пассажиров на Приволжской магистрали в новогодние праздники в дальнем следовании выросли на 5%
С 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года поездами формирования Приволжского филиала АО "ФПК" перевезено около 234 тыс. человек, что на 5% больше, чем в новогодние праздники 2016/2017 годов.
Для обеспечения перевозок было назначено 30 дополнительных рейсов, что на 19 рейсов больше чем в прошлом году, "пик" перевозок пришелся на 29 и 30 декабря, когда поездами дальнего следования было перевезено 48 тыс. человек. В том числе из Саратова в новогоднее путешествие отправились около 2,7 тыс. человек, из Волгограда и Астрахани более 2,9 тыс. пассажиров.
Максимальный пассажиропоток в обратном направлении отмечен 6-8 января, когда в дальнем следовании было отправлено более 66 тыс. пассажиров.