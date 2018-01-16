Саратов готовится к крещенским купаниям
В Саратове благоустраиваются территория и подъездные пути к местам крещенских купаний, которые традиционно проходят в ночь с 18 на 19 января.
В областном центре купели будут организованы на Набережной Космонавтов (в районе Ротонды) и в пос. Затон (городской солярий, район переправы).
Для обеспечения безопасности Крещенских купаний в пос. Затон будут привлечены оперативные группы администрации Волжского района Саратова, управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций, экипаж спасателей «Саратовской городской службы спасения», сотрудники управления МВД России по городу Саратову и медицинской помощи.
Кроме того, будут установлены теплые палатки для переодевания и обогрева.
Работать крещенские купели начнут с 00.00 19 января.