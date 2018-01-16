«Единая Россия»: во всех 85 регионах мы предоставили площадки для сбора подписей за Путина
14 января во всех субъектах нашей страны были открыты общественные приемные для сбора подписей в поддержку Владимира Путина, который, как известно, принимает участие в текущих президентских выборах. Площадки для сбора подписей предоставлены фракцией «Единая Россия» по просьбе активистов. Об этом сообщило ТАСС.
В четверг секретарь генерального совета единороссов Андрей Турчак отмечал, что партия только предоставляет площадки, а не занимается агитацией в пользу ВВП. Ставить подпись за действующего главу государства или нет — каждый избиратель решает самостоятельно. Сам представитель партии сообщил, что 14 января оставит подпись за Владимира Путина.
Напомним, что Владимир Путин принимает участие в президентской кампании, как независимый кандидат. «Единая Россия», от которой ВВП выдвигался на предыдущие выборы президента, не один раз публично выражала поддержку его решению выступать в качестве независимого кандидата.