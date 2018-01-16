В «Лесной республике» учащиеся и родители посоревновались в точности и мастерстве стрельбы

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Зимние каникулы - время, когда можно весело и с пользой отдохнуть всей семьей. Катание с горок, на лыжах, коньках, активный досуг на свежем воздухе, а еще посещение парков, музеев, кинотеатров, масса праздничных развлекательных мероприятий на открытых площадках предложены жителям г. Саратова.Что же касается активного досуга, то пейнтбол и лазертаг, пожалуй, сочтут наиболее интересным времяпрепровождением большинство подростков! На базе ДОЛ «Лесная республика» прошла захватывающая игра, участниками которой стали учащиеся саратовской школы и их родители.Сначала, как и полагается, инструктор провел беседу, как пользоваться оружием, по очереди показал каждой команде их территорию и объяснил правила игрыПо замыслу организаторов игра проводилась на трех участках: стрельба в мишень, соревнования по лазертагу, оказание помощи «раненому» и вынос «с поле боя». Инструкторы всё время игры находились на границе и наблюдали, чтобы никто не нарушал правила.Основные цели и задачи игры - укрепление связей внутри подросткового коллектива, организация досуга молодежи, привлечение молодежи к занятиям спортом, а также выявление лучшей команды по игре в лазертаг.«Игра была очень интересной и увлекательной. С одной стороны - адреналин и масса эмоций, а с другой стороны - эта игра очень сдружила наш класс, так как чтобы выиграть, мы должны были действовать командой. Перестрелки, перебежки - всё это делалось сообща: одни бегут, другие прикрывают, потом наоборот. В общем, всего не расскажешь, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», - поделились впечатлениями участники игры.И взрослые, и дети отзывались о мероприятии восторженно и эмоционально, впечатлений и разговоров хватило до конца каникул. Победила дружба, а закончилось мероприятие чаепитием на свежем воздухе и совместным фотографированием.