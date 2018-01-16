За минувшие выходные в огне погибли два человека

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13 января в пять утра загорелось торговое оборудование в здании аптеки на улице Чернышевского. Площадь пожара составила пять квадратных метров.Сутками позже на пульт «01» Петровска поступил сигнал о пожаре в частном доме на улице Центральной. Площадь пожара составила 28 кв.м. В результате пожара погибла женщина 45-ти лет.14 января в 16.07 на пульт «01» Энгельса поступил сигнал о пожаре в деревянной землянке на улице Мясокомбинат. Площадь пожара составила 15 кв.м. В результате пожара погиб мужчина (личность устанавливается).14 января в 18 ч. 20 м. на пульт «01» поступил сигнал о загорании частного дома и сарая в пос. Кузнецовский Озинского района. Площадь пожара составила 117 кв.м. Горел дом по всей площади и 20 голов крупно-рогатого скота, 1 лошадь в сарае. На тушение выезжали 3 единицы техники, 5 человек личного состава.15 января в 00 ч. 24 м. на пульт «01» г. Ртищево поступил сигнал о пожаре в 2-х квартирном доме на ул. Первомайской. Площадь пожара составила 80 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.15 января в 03 ч. 15 м. на пульт «01» г. Энгельса поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме на ул. Новобазарной. Площадь пожара составила 64 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава.