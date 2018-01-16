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ГУ МЧС России по Саратовской области напоминает о правилах безопасности во время крещенских купаний

Новости


В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня. Обеспечивать правопорядок и безопасность крещенских купаний будут сотрудники полиции, медики, инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные.

Все места проведения крещенских купаний на открытых водоемах будут осмотрены.

В целях обеспечения безопасности граждан во время проведения обрядовых мероприятий в период празднования Крещения, связанных с купанием в оборудованных купелях, Главное управление МЧС России по Саратовской области напоминает жителям о мерах безопасности при проведении обряда водосвятия.

Запрещается:

∙ купание детей без присмотра родителей или взрослых;

∙ нырять в воду непосредственно со льда;

∙ купаться в состоянии алкогольного опьянения;

∙ подъезжать к купели на автотранспорте.

Рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек.

Рекомендуется соблюдать следующие правила:

∙ перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

∙ к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки, чтобы дойти до проруби;

∙ окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;

∙ не следует находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

∙ если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь. После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду, выпейте горячий чай, лучше всего из ягод и фруктов.

Также стоит помнить, что зимнее плавание противопоказано людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:

∙ воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;

∙ сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, коронарно-кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий);

∙ центральной нервной системы;

∙ периферической нервной системы (невриты, полиневриты);

∙ эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);

∙ органов зрения (глаукома, конъюнктивит);

∙ органов дыхания;

∙ мочеполовой системы;

∙ желудочно-кишечного тракта.