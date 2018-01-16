ГУ МЧС России по Саратовской области напоминает о правилах безопасности во время крещенских купаний

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Все места проведения крещенских купаний на открытых водоемах будут осмотрены.В целях обеспечения безопасности граждан во время проведения обрядовых мероприятий в период празднования Крещения, связанных с купанием в оборудованных купелях, Главное управление МЧС России по Саратовской области напоминает жителям о мерах безопасности при проведении обряда водосвятия.Запрещается:∙ купание детей без присмотра родителей или взрослых;∙ нырять в воду непосредственно со льда;∙ купаться в состоянии алкогольного опьянения;∙ подъезжать к купели на автотранспорте.Рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек.Рекомендуется соблюдать следующие правила:∙ перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;∙ к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки, чтобы дойти до проруби;∙ окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;∙ не следует находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;∙ если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь. После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду, выпейте горячий чай, лучше всего из ягод и фруктов.Также стоит помнить, что зимнее плавание противопоказано людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:∙ воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;∙ сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, коронарно-кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий);∙ центральной нервной системы;∙ периферической нервной системы (невриты, полиневриты);∙ эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);∙ органов зрения (глаукома, конъюнктивит);∙ органов дыхания;∙ мочеполовой системы;∙ желудочно-кишечного тракта.