В СГК состоялся 45-й благотворительный концерт проекта «Орган - в подарок детям»

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В ансамбле с профессором Кёльнской консерватории, главным органистом собора Святого Ангела Джулианом Бевигом, а также с оперным сопрано Ольгой Алакиной и «ангельскими голосами» Концертного детского хора Губернского театра хоровой музыки под управлением Анэты Николаевой в театрализованной новогодней постановке кандидата искусствоведения Олега Белоцерковского выступили более ста юных талантов Саратова.Открыл концерт виртуозный квартет юных пианисток Детской музыкальной школы № 6 города Саратова, исполнивших в 8 рук на двух роялях в сопровождении органа «Фантазию на новогодние песни».Восторг зрителей вызвали яркие выступления самой юной участницы – 6-летней певицы Алисы Камаевой из ДШИ № 8, вокальных ансамблей ДМШ №5 и ДШИ № 8, ансамбля скрипачей и виолончелистов ДШИ № 11, фольклорный ансамбль «Околица» ГДК «Звезда», ансамбли танца «Контрасты» ДШИ № 8 и «Конфетти» Дворца творчества детей и молодёжи.От юных талантов не отставали и педагоги: песню «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь» исполнил большой вокальный ансамбль преподавателей ДМШ № 6.Впервые в этом проекте выступили и дети-инвалиды. Настоящим открытием таланта явилось исполнение «Аве Марии» Шуберта Ольгой Куликовой.Выступивший на открытии концерта известный психолог, председатель Общественного совета при региональном министерстве образования Сергей Саратовский отметил, что проект «Орган - в подарок детям» постепенно становится престижной площадкой как для начинающих, так и для профессиональных творческих коллективов, превращаясь в один из культурных брендов Саратовской области. В завершение своего выступления он пожелал организаторам и участникам бережно сохранять и приумножать лучшие новогодне-рождественские музыкальные традиции.