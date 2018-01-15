Татьяна Гаранина, министр культуры Саратовской области: " Успех саратовской молодежи в федеральных телепроектах показал, что регион по-прежнему богат талантами"

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Она напомнила, что Губернатор области Валерий Радаев на 2018 год определил одной из приоритетных следующую задачу, «чтобы каждый из наших детей имел реальные перспективы для реализации своего творчества, вне зависимости от места его проживания».В мае 2017 года Президент России подписал Указ о реализации национальной программы «Десятилетие детства» (с 2018 по 2027 годы), в которой мобилизуются силы и ресурсы государства для качественного обеспечения здоровья, образования и успешного развития каждого ребёнка, живущего в России.Участие саратовских детей в федеральных телевизионных проектах «Синяя птица», «Ты, супер!», «Большая опера» и других подтвердило, что Саратовский регион богат талантами.- Первым шагом по поддержке одаренных детей области в прошлом году стало проведение конкурса юных талантов «Новые имена Губернии», - сообщила министр. - Этот проект должен стать традиционным, и уже сегодня необходимо начать эффективную подготовку детей к прослушиваниям, проанализировать их репертуар, увеличить количество конкурсантов, повысить качество исполняемых произведенийСледующим шагом, который, я надеюсь, всколыхнет педагогическое сообщество муниципалитетов области, станет проведение с апреля по октябрь 2018 года областного конкурса профессионального мастерства «Призвание». В области давно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди клубных, музейных и библиотечных работников, и в этом году впервые состоится конкурс среди педагогов дополнительного образования сферы культуры. С целью распространения успешного педагогического опыта участники - преподаватели школ искусств области в ходе состязания должны будут продемонстрировать результаты своего интеллектуального труда. По итогам конкурса лучшие педагоги получат денежное вознаграждение (от 100 до 20 тысяч рублей). Состоится концерт лучших воспитанников педагогов-победителей.Проведение большего числа мероприятий среди детских школ искусств обусловлено значимостью данного направления. В 2018 году в России стартует проект «Доступное дополнительное образование для детей», в котором намечены стратегические ориентиры и пути решений актуальных вопросов в данной сфере.«В целом говоря о реализации этого проекта, хочу еще раз отметить, что в ближайшей перспективе и нам, и руководителям органов культуры муниципалитетов, директорам и преподавателям школ искусств предстоит большая вдумчивая, кропотливая, каждодневная работа в стремлении привлечь наибольшее число детей в учреждения дополнительного образования отрасли. А это значит сохранить и даже увеличить контингент обучающихся и не допускать сокращение сети образовательных организаций в муниципалитетах. Надеюсь, что тем самым мы сможем к 2020 году охватить дополнительным образованием 70-75% детей от 5 до 18 лет», - подчеркнула министр.Фото www.ucnews.ru