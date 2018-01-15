В 2018 году ТЮЗ Ю.П.Киселева и Балашовский драмтеатр отметят столетний юбилей

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В 2018 году исполняется 75-лет со дня рождения и 50 лет творческой деятельности Леонида Сметанникова. Торжественный вечер состоится в декабре 2018 года в театре оперы и балета.В этом же году исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Льва Горелика. В связи с этой датой будет установлена доска на здании областной филармонии. 10 февраля, в день рождения артиста, пройдет вечер памяти и откроется выставка картин в фойе Большого зала.В мае состоятся торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения писателя-земляка Героя Социалистического труда, ветерана Великой Отечественной войны Михаила Алексеева.Кроме того, два региональных отделения творческих союзов – Союза театральных деятелей и Союза художников России отмечают в 2018 году 80-летний юбилей, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.