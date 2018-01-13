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18:00 | 12 января
В Саратове ожидается похолодание
17:30 | 12 января
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16:18 | 12 января
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13:43 | 12 января
В музее Н.Г.Чернышевского подведут итоги конкурса "Новогодняя фантазия"
12:53 | 12 января
В минувшие сутки в регионе произошло семь пожаров
12:35 | 12 января
Росздравнадзор проверяет информацию о некачественной модели коронарных стентов
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Расследование уголовного дела по обвинению жителя Энгельса в покушении на убийство таксиста и краже имущества завершено
11:08 | 12 января
Рост погрузки в Саратовском регионе Приволжской магистрали по итогам 2017 года составил 23,8%
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В Саратове ожидается похолодание

Новости
В Саратове ожидается похолодание

По данным Саратовского Гидрометцентра в выходные дни в большинстве районов Саратовской области прогнозируется резкое понижение температурного фона: среднесуточной температуры воздуха на 5ºС и более, минимальной температуры воздуха на 10ºС и более. Холодная погода сохранится в период с 14 по 19 января.

Завтра, 13 января, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -18…-23º, в Правобережье местами -11…-16º, днём -15…-20º, в Правобережье местами -9…-14º.

Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается к жителям области:

- соблюдайте правила пожарной безопасности в быту;

- перед выходом на улицу, продумывайте надежную защиту вашего тела от холода;

- перед выездом на личном автомобиле, проверяйте техническое состояние машины, соответствующее требованиям для зимнего периода.