В Саратове ожидается похолодание
По данным Саратовского Гидрометцентра в выходные дни в большинстве районов Саратовской области прогнозируется резкое понижение температурного фона: среднесуточной температуры воздуха на 5ºС и более, минимальной температуры воздуха на 10ºС и более. Холодная погода сохранится в период с 14 по 19 января.
Завтра, 13 января, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -18…-23º, в Правобережье местами -11…-16º, днём -15…-20º, в Правобережье местами -9…-14º.
Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается к жителям области:
- соблюдайте правила пожарной безопасности в быту;
- перед выходом на улицу, продумывайте надежную защиту вашего тела от холода;
- перед выездом на личном автомобиле, проверяйте техническое состояние машины, соответствующее требованиям для зимнего периода.