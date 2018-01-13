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В Саратове состоится киновечер для всей семьи «Волшебная страна Шарля Перро»

Новости
В Саратове состоится киновечер для всей семьи «Волшебная страна Шарля Перро»

Завтра в 14.00 отдел искусств Центральной городской библиотеки приглашает на киновечер для всей семьи «Волшебная страна Шарля Перро».

Мероприятие приурочено к 390-летию французского писателя-сказочника, литературного критика и поэта, члена Французской академии Шарля Перро.

Замечательный сказочник Шарль Перро родился в Париже 12 января 1628 г.

Всемирную известность писателю принесли сказки «Золушка», «Спящая красавица», «Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик», «Красная шапочка», «Синяя борода» и другие, которые вошли в знаменитый сборник «Сказки матушки Гусыни». Написанные более 300 лет назад, эти увлекательные сказки и сегодня любят и с удовольствием читают во всем мире.

Талантливый писатель возвел народную сказку до уровня жанров «высокой» литературы. На сюжеты его произведений поставили известные оперы «Золушка», «Замок герцога Синяя Борода», балеты «Спящая красавица», «Золушка», сняли десятки мультипликационных и художественных фильмов.

В программе киновечера - мультимедийная презентация о жизни и творчестве Шарля Перро, занимательная литературная викторина «Путешествие в сказку» позволит вспомнить сюжеты любимых сказок, в заключение состоится демонстрация художественного фильма-сказки «Золушка» студии «Уолта Диснея» (США). Год выпуска – 2015.

Приглашаем всех желающих. Вход свободный.

Ул. Зарубина, 158/162. Телефон: 29-09-21