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Росздравнадзор проверяет информацию о некачественной модели коронарных стентов

Новости
Росздравнадзор проверяет информацию о некачественной модели коронарных стентов

В Росздравнадзор поступила информация о летальном исходе при проведении операции с применением модели коронарных стентов в одной из медицинских клиник.

В связи с указанной ситуацией не только проводится проверка, но и 7 ноября 2017 года Росздравнадзором был издан приказ № 9572 приостановить использование медицинского изделия «Стенты коронарные баллонорасширяемые «СИНУС» производства ООО «Ангиолайн интервеншионал девайс», Россия, модель «МО – Sinus 3,0*23 мм». ФГБУ «ВНИИИМТ» выдал заключение, что указанные изделия угрожают здоровью и жизни пациентов.

Во все органы здравоохранения, медицинские организации и субъекты распространения медизделий было направлено письмо главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаила Мурашко, в котором содержится предостережение от применения коронарных стентов «СИНУС» производства ООО «Ангиолайн интервеншионал девайс». Предполагается, что в ряде медучреждений оборудование указанного производителя может содержаться на складах.

Источник: http://lekoboz.ru/news/roszdravnadzor-preduprezhdaet-ob-opasnoj-dlya-zhizni-modeli-koronarnykh-stentov